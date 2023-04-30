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بالفيديو صدق أو لا تصدق.. غراب يقوم بإنزال علم الاحتلال من على السارية

30 ابريل 2023 . الساعة 01:45 بتوقيت القدس
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نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية يظهر قيام طائر الغراب بإنزال علم (إسرائيل) من على السارية.

وأظهر مقطع الفيديو قيام طائر الغراب بمحاولة سحب وإنزال علم الاحتلال من على السارية وإلقاءه على الأرض، في مشهد انتشر كالنار في الهشيم على متخلف منصات التواصل الاجتماعي.

مصور فيديو الغراب وهو يقوم بإنزال علم الاحتلال كان يصرخ ويقول:" يا فوضوي، اترك العلم، أنا مصدوم"، حيث تشير لقطات الفيديو أن العلم كان موجود على منزل أحد المستوطنين داخل (إسرائيل).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غراب يقوم بإنزال العلم الإسرائيلي

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