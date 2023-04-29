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الشيخ جاسم بن حمد يجهز عرضاً فلكياً لشراء مانشستر يونايتد

29 ابريل 2023 . الساعة 06:19 بتوقيت القدس
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ملعب مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "الغارديان" أن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، نجل رئيس وزراء قطر الأسبق، يستعد لتقديم عرض ثالث محسّن للاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت أن العرض سيكون بأقل من خمس مليارات جنيه استرليني (6.28 مليار دولار) وسيقدم قبل نهاية المهلة المحددة، الجمعة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الشيخ جاسم يرغب في شراء 100 في المئة من أسهم النادي، لكن عرضه يقل عن ستة مليارات جنيه استرليني المطلوبة من الملاك الحاليين عائلة غليزر.

وفي مارس الماضي قدم الشيخ جاسم عرضا ثانيا للاستحواذ على النادي. كما قدم الملياردير البريطاني جيم راتكليف مؤسس شركة "إنيوس" للكيماويات ورجل الأعمال الفنلندي توماس زيلياكوس عروضا لشراء يونايتد في فبراير الماضي.

وقالت مصادر اعلامية في وقت سابق إن أي بيع ليونايتد سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.

المصدر / وكالات
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#مانشستر يونايتد #رياضة #الدوري الانجليزي #عائلة غليزر #جاسم بن حمد

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