قرار رونالدو النهائي بشأن الاستمرار مع منتخب البرتغال

أكد الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، أن كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي سيستمر بالمشلركة مع البرتغال خلال الفترة المقبلة.



وقال مارتينيز لقناة "أنتينا 1" البرتغالية وأبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "لرونالدو أهمية في منتخب البرتغال، ويحظى اللاعب بأهمية خلال المباريات القليلة التي خاضها تحت قيادتي التدريبية".



وأضاف مدرب البرتغال: " كرة القدم دائمًا هي التي تصنع القرارات. ورونالدو ممتثل لقراراتنا. أعتقد أن رونالدو لعب دورًا إيجابيًا وهامًا للغاية في المباريات التي لعبناها في مارس/ آذار، ومن المهم الاستمرار في هذا الموقف على أساسٍ يومي".



وتابع المدرب حديثه: "رونالدو لاعب وشخص مهم جدًا في غرفة تغيير الملابس. يلعب في مركز رئيسي وهو مهاجم رائع. ويتمتع بتجربة فريدة. لا يوجد لاعب آخر في كرة القدم العالمية خاض 198 مباراة دولية وهذا شيء قيم للغاية بالنسبة لنا".



وأكد روبرتو مارتينيز في نهاية حديثه أن رونالدو مستمر مع المنتخب البرتغالي، وسيتم استدعاؤه خلال التوقف الدولي القادم في شهر يونيو/حزيران المقبل.



وتحدثت وسائل إعلام عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي، بأنه سيؤثر على مشاركته مع منتخب البرتغال؛ مخمنة أنه لن يقوم باستدعاء رونالدو بسبب تراجع مستواه وانتقاله إلى النصر.

المصدر / فلسطين اونلاين