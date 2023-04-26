حقيقة استقالة مسلي من رئاسة نادي النصر السعودي

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي، تقدم باستقالته من منصبه، على أن يتم لاحقًا حل مجلس إدارة النادي، بعد مطالبة جماهيرية كبيرة برحيل جميع المسؤولين في الفريق.



وكان "العالمي" قد ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، أمام فريق الوحدة، ليخسر الفريق النصراوي ثاني بطولة هذا الموسم، بعد خسارته بطولة كأس السوبر السعودي بداية الموسم الحالي.



وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية: "أن رئيس مجلس إدارة النادي الأصفر، آل معمر، تقدم باستقالته من رئاسة النادي إلى وزارة الرياضة، ومن المتوقع إعلان قبول استقالة الرئيس خلال اليومين القادمين".



وتابعت الصحيفة السعودية في تقريرها: "سيتم حلّ مجلس الإدارة الحالي، على أن يتم تكليف أمين عام النادي بتسيير أمور "العالمي" خلال الفترة القادمة، وتحديد موعد لعقد جمعية عمومية، وفتح باب الترشح لرئاسة النصر قبل نهاية الموسم الحالي".





جدير بالذكر أن الفريق النصراوي يحتل وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 53 نقطة من 24 مباراة، بفارق 3 نقاط عن الاتحاد، المتصدر بـ56 نقطة من 23 مباراة، ليصبح الفريق مهددًا بالخروج من الموسم خالي الوفاض، بالإضافة إلى مواجهة خطر عدم المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال آسيا.

المصدر / فلسطين اونلاين