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الاحتلال يُواصل حصاره لمدينة أريحا لليوم الخامس على التوالي

26 ابريل 2023 . الساعة 12:36 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

ذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض حصارها العسكري على مدينة أريحا بالضفة الغربية، لليوم الخامس على التوالي.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها العسكرية على مداخل مدينة أريحا الرئيسة والفرعية، وتقوم بإيقاف مركبات المواطنين على مداخل المدينة وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبّب بإعاقة دخولهم إليها أو الخروج منها.

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وبيّنت أن قوات الاحتلال احتجزت عددًا من المواطنين عند المدخل الشمالي لأريحا، وأنزلتهم بالقوة من مركباتهم، قبل أن تطلق سراحهم.

يُذكر أن المدخل الشمالي، والبوابة الصفراء قرب معبر الكرامة، والمدخل الجنوبي قرب عقبة جبر، يشهدون تواجدًا مكثَّفًا لقوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #حاجز عسكري #حصار أريحا

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