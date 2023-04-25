مدافع نابولي مطلوب من مانشستر يونايتد والسيتي

يواجه مانشستر سيتي منافسة من غريمه اللدود مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع الدولي الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع فريق نابولي، وذلك في نافذة الانتقالات الصيفية المُقبلة.



وبات كيم أحد أبرز المدافعين في كرة القدم الأوروبية عطفًا على أدائه مع نابولي بالموسم الحالي 2022-23، وارتفعت قيمته التسويقية من 20 مليون يورو في بداية الموسم إلى 50 مليون يورو حاليًّا، حسب منصة إحصاءات كرة القدم "ترانسفير ماركت".



ووفقُا لما أوردته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ مانشستر يونايتد أبدى اهتمامًا قويًّا بالتعاقد مع كيم مين جاي من أجل ترميم صفوفه الدفاعية، حيث يبحث المدرب الهولندي إيريك تين هاغ عن قلب دفاع متمرس في ميركاتو الصيف المقبل، بعد اقتراب رحيل المدافعين هاري ماغواير وأكسيل توانزبري وفيل جونز.



وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أنّ يونايتد وتين هاغ، سيجدان منافسة قوية من جانب مانشستر سيتي، في ظلّ إعجاب المدرب الإسباني، بيب غوارديولا الشديد بقدرات المدافع ذي الـ"26" ربيعًا.



ويرغب نابولي في تمديد عقد كيم مين جاي الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2025، وذلك للإبقاء عليه حتى صيف 2027 على الأقل، في حين لم يتبين موقف اللاعب من تمديد العقد حتى الآن.



وشارك المدافع الكوري الجنوبي في 40 مباراة بمُختلف المُسابقات مع نادي الجنوب الإيطالي، وأحرز هدفين وصنع مثليهما، وبلغ مجموع عدد دقائق اللعب التي حصل عليها 3,456.

المصدر / فلسطين اونلاين