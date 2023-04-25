أرقام مهمة تنتظر محمد صلاح في مباراة ليفربول ووست هام

يستعد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، لخوض تحدٍّ جديد عندما يقود فريقه أمام وست هام يونايتد في ضيافة الأخير على ملعب "لندن" الأولمبي، مساء غدٍ الأربعاء، برسم الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".



صلاح، الذي سجل 16 هدفًا في البريميرليغ هذا الموسم 2022-23، فقد نظريًا فرصة المنافسة على لقب الحذاء الذهبي كهدافٍ للبطولة؛ مع ابتعاد النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بالصدارة بـ32 هدفًا، لكن "مو" يطمح لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية قبل نهاية الموسم.



ويُمثل لقاء وست هام فرصة جيدة أمام محمد صلاح ليُدوّن المزيد من الأرقام الاستثنائية خلال مسيرته الأسطورية مع ليفربول، في ظل حضوره المميز المعتاد أمام "الهامرز" خلال السنوات الماضية.



ويحتاج صلاح تسجيل هدف وحيد أمام وست هام، ليتقدم إلى المركز الخامس في جدول ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي على مر تاريخه، بالتساوي مع الأسطورة هاري تشامبرز صاحب الـ135 هدفًا.



ويطمح "مو" أيضًا للارتقاء إلى صدارة هدافي مواجهات ليفربول ووست هام بمختلف المسابقات عبر التاريخ، بالتساوي مع الويلزي جون توشاك صاحب الـ10 أهداف، مقابل 9 من نصيب نجم "الريدز" الحالي.



ويبحث صلاح، البالغ من العمر 30 عامًا، كذلك عن تسجيل "هاتريك" ضد وست هام، كأول لاعب من ليفربول يهز شباك الفريق اللندني بثلاثية في مباراة واحدة، منذ أن فعلها الإسباني فرناندو توريس في مارس/ آذار 2008.



وبشكل عام، يمتلك ليفربول رقمًا إيجابيًا ربما يُعزز من فرص صلاح في التسجيل، بعد أن هز لاعبو "الريدز" شباك وست هام في 12 مباراة خلال آخر 13 زيارة إلى استاد "لندن" الأولمبي.



ويعاني فريق ليفربول كثيرًا خلال الموسم الحالي؛ إذ خسر الفريق فرصة المنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا، ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 50 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

المصدر / فلسطين اونلاين