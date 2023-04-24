جماهير ليستر سيتي تحلم بعودة رياض محرز

طالبت جماهير نادي ليستر سيتي الإنجليزي بعودة نجمها الجزائري السابق، رياض محرز، إلى الفريق قبل اعتزاله كرة القدم وفي وقت قريب إذا أمكن ذلك، تبعًا لمواقف قائد منتخب الجزائر النبيلة في الأيام القليلة الماضية، ومساندته لـ"الثعالب" في معركة تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، بنشره لرسالتين عاطفيتين قويتين، آخرها كانت الأحد احتفالًا بفوز ليستر على وولفرهامبتون في "البريميرليغ".



وكان ليستر سيتي قد سجل، الأحد، فوزًا ثمينًا على "الذئاب" بهدفين لهدف على ملعب الكينغ باور، لحساب المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما سمح له بمغادرة مراكز الهبوط ولو مؤقتًا، بعد أن بات يحتل المركز الـ17 في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، وبفارق الأهداف عن إيفرتون صاحب المركز الـ18، ونقطة واحدة عن نوتنغهام فوريست و4 نقاط عن ساوبثهامبتون متذيلي الجدول.



ونشر الحساب الرسمي لنادي ليستر سيتي على "تويتر" تغريدة يحتفل بها بالفوز على وولفرهامبتون، تضمنت صورة للبلجيكي تيموتي كاستان، وهو يحتفل بهدف الفوز في مرمى "الذئاب"، وأرفقها بهذا التعليق: "صباح الخير أيها الجيش الأزرق"، في إشارة إلى جماهير ليستر،

وجاءت المفاجأة من رياض محرز، الذي كان أول المتفاعلين مع هذه التغريدة، وغرّد برمزين تعبيرين لقلب بلوني النادي، في إشارة إلى حبه لليستر وتمنيه بقاءه في الدوري الممتاز.



وأشعلت هذه التغريدة حماس جماهير ليستر سيتي بعد أن كانوا قد أشادوا قبل أيام بموقف نجم مانشستر سيتي، عندما نشر تغريدة على حسابه الرسمي بعد مواجهة الفريقين في الجولة الـ31 من "البريميرليغ"، والتي انتهت بفوز الستيزنز بثلاثة أهداف لهدف (3-1)،

عبّر فيها عن رغبته في تحقيق "الثعالب" للبقاء، وكتب: "على الصعيد الشخصي أود أيضًا أن أتمنى أفضل نتيجة ممكنة لليستر سيتي هذا الموسم (البقاء).. يمكنكم فعل ذلك".



ودعت جماهير ليستر، محرز للعودة إلى فريقه السابق في يوم من الأيام، كما أعربت عن حبّها وتعلقها الشديدين به، وكتب أحد مشجعي ليستر: "عد مرة أخرى إلى ليستر يا رياض"، ودعمه آخر بالقول: "عد إلينا أيّها الملك"، قبل أن يُذّكر آخر بتاريخ قائد منتخب الجزائر مع ليستر سيتي، عندما وصفه بـ"أسطورة النادي".



وأكد مشجع آخر لليستر تعلق جماهير النادي بالنجم الجزائري، وكتب: "كانت أيامنا جميلة عندما كنت تلعب معنا يا ابن الصحراء"، ووجه له آخر رسالة مباشرة يطلب فيها منه العودة إلى الفريق، وكتب: "

عد إلى منزلك"، وحتى أولئك الغاضبين من رحيل محرز عن ليستر صيف عام 2018، تراجعوا عن موقفهم وشددوا على رغبتهم في رؤيته معهم مرة أخرى.



وكتب أحدهم: "أعلم أنك غادرت النادي بطريقة سيئة وتفاعلت بشكل رهيب تجاه ليستر آنذاك، وهو الذي استقدمك من الدرجة الفرنسية الثانية وقادك لتكون بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والمشاركة دوري أبطال أوروبا. لكن يمكننا السماح لك بالعودة إلينا هذا الصيف".



وترتبط نجومية الدولي الجزائري بنادي ليستر سيتي، الذي كان محطة بروزه إلى العالم، حيث خاض معه 179 مباراة بمختلف المسابقات في الفترة من يناير 2014 إلى يونيو 2018، سجل خلالها 48 هدفًا وقدم 38 تمريرة حاسمة، كما قاده إلى إنجاز غير مسبوق من خلال التتويج بـ"البريميرليغ" عام 2016، والذي تحصل فيه أيضًا على جائزة أفضل لاعب في المسابقة كأول لاعب أفريقي وعربي يصل إلى هذا الإنجاز.

المصدر / فلسطين اونلاين