حماس: عملية القدس رد طبيعي على تدنيس الاحتلال لمصلى باب الرحمة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن عملية الدهس البطولية في شارع يافا بمدينة القدس المحتلة هي "رد طبيعي على جرائم الاحتلال، وآخرها اقتحام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك ومصادرة جميع محتوياته".

وقالت الحركة في بيان للناطق باسمها عن مدينة القدس محمد حمادة، إن "هذه العملية رسالة جديدة للاحتلال بأن الأقصى دونه الأرواح والمهج، وأن شعبنا سينتصر له وسينتقم لدماء الشهداء وتضحيات المرابطين".

وشدد على أن المقاومة ستبقى ماضية ما دام الاحتلال، وستتحطم على صخرة صمود شعبنا كل مخططات الاحتلال الخبيثة.

المصدر / فلسطين أون لاين