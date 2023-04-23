باحث مقدسي: التهديد تجاه الأقصى قائم والمقدسيون يواصلون شد الرحال إليه

قال المختص في شؤون القدس الباحث جمال عمرو، إن عيد الفطر المبارك مثّل فرصة سانحة للمقدسيين، من أجل التواصل لعدم قطيعة المسجد الأقصى، وضرورة استمرار شدّ الرحال إليه.

وأوضح عمرو في تصريحات صحفية اليوم أن التهديد تجاه الأقصى لا يزال قائما، في ظل الاستعداد الإسرائيلي لاقتحام المسجد فيما يسمى بـ"عيد الاستقلال" في منتصف شهر مايو/ أيار القادم، وتسيير مسيرات الأعلام وإعادة محاولة ذبح القرابين.

وأكد أن "المقدسيين لن يبرحوا دورهم في حماية المسجد وتحصينه من أي محاولة تستغلها الجماعات المتطرفة لمداهمته".

وأضاف: "المقدسيون لهم حظ وفير من أجواء العيد، في ظل مشاعر مختلطة تساورهم، بدءًا من حزنهم على انتهاء الشهر وما فيه من رباط مستمر، وليس انتهاءً بالتواصل الدائم بينهم للاستمرار في شدّ الرحال إليه".

وتحدث عن التكافل المقدسي، حيث تمت زيارة عوائل الشهداء والمستشفيات في المدينة؛ للتضامن مع المرضى، في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك.

وصباح اليوم، أعلنت جماعات "إدارة الهيكل" الاستيطانية عن عودة اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين، وسط دعوات لاقتحامه يوم الأربعاء القادم للاحتفال بما وصفته بـ "يوم الاستقلال".

وتواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الديمومة والمحافظة على الرباط في المسجد الأقصى المبارك، بعد شهر رمضان، لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين ومخططاتهم التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين