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مانشستر سيتي يصعد للنهائي بهاتريك تاريخي من رياض محرز

22 ابريل 2023 . الساعة 20:47 بتوقيت القدس
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مانشستر سيتي يصعد للنهائي بهاتريك تاريخي من رياض محرز

سجّل النجم الجزائري رياض محرز ثلاثية رائعة قاد بها مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم.

وعاد محرز إلى الأضواء مجدداً بفضل ثلاثيته لصالح مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد 3-0 اليوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي.

وافتتح محرز التسجيل لصالح سيتي من ركلة جزاء جاءت في أواخر الشوط الأول (43).

وأضاف محرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الواحدة والستين قبل أن يبصم على الهاتريك الأول له في المسابقة بعدها بخمس دقائق.

وعانى محرز من جلوسه على دكة بدلاء مانشستر سيتي مؤخراً بسبب قناعات الإسباني غوارديولا الذي فضّل الاعتماد على البرتغالي برناردو سيلفا أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وهذه المرة الأولى التي يصل بها مانشستر سيتي إلى النهائي منذ موسم 2018 -2019.

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#مانشستر سيتي #رياض محرز #شيفيلد يونايتد #نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

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