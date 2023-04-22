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ميزة جديدة من "واتساب" ستسمح بحفظ الرسائل قبل حذفها

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ميزة جديدة من "واتساب" ستسمح بحفظ الرسائل قبل حذفها

22 ابريل 2023 . الساعة 18:35 بتوقيت القدس
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ميزة جديدة من "واتساب" ستسمح بحفظ الرسائل قبل حذفها

أعلن مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذيّ لشركة "ميتا" عن تعديل جديد لميزة حذف الرسالة بعد القراءة عبر تطبيق "واتساب". الآن ستتيح الميزة خيار الاحتفاظ بالرسالة إذا ما ضغط المستلم لفترة طويلة عليها واختار الاحتفاظ بها.

ويصف "واتساب" التعديل بأنّه "قوة المرسل العظمى"، فإنّ المرسل لا يزال متحكّماً في ما يحدث للرسالة في النهاية، وذلك لأنّه يتمّ إرسال إشعار إليه عندما يحاول المستلم حفظ الرسالة، ويمكن للمرسل بعد ذلك اختيار ما إذا كانت ستُحذف أو سيتمّ حفظها.

ووفقاً لمدونة الشركة، فإنّ هذا التعديل سيمنح المرسلين القدرة على "نقض" محاولة المستلم حفظ الرسالة. وأضافت في بيان: "إذا قرّرت أنّه لا يمكن للآخرين الاحتفاظ برسائلك، فإنّ القرار النهائيّ لك، ولا يمكن لأيّ شخص آخر الاحتفاظ بها، وسيتمّ حذف الرسالة عند انتهاء صلاحيّة المؤقّت".

وإذا قرّرت حفظ رسالة تلقّيتها وكان المرسل موافقاً على ذلك، فستجد رمز إشارة مرجعية عليها، وستتمكن من رؤيتها في مجلد الرسائل المحفوظة.

وتجدر الإشارة إلى إنّه سيتمّ طرح هذه الميزة عالمياً في الأسابيع القليلة المقبلة.

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#واتساب #تطبيقات #مارك زوكربيرغ #ميزة جديدة

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