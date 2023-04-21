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ميزة جديدة من "واتساب" قيد التجربة

21 ابريل 2023 . الساعة 03:50 بتوقيت القدس
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ميزة جديدة من "واتساب" قيد التجربة

سيتمكّن مستخدمو "واتساب" قريباً من الوصول إلى ميزة قد تضفي المزيد من الحياة لمحادثاتهم الجماعيّة. يبدو أنّ شركة "ميتا" تعمل على رموز تعبيريّة متحرّكة لإصدارها التجريبيّ القادم لتطبيق "واتساب" عبر الحاسوب.

ويُظهر ملفّ "GIF" تمّ نشره بواسطة موقع "WABetaInfo" الميزة قيد العمل، فيبدو وجه محتفل وهو يرتدّ ويدور حول نفسه. ويبدو أنّه عند توفّر نسخة متحرّكة من رمز تعبيريّ معيّن، فإنّ "واتساب" سيشاركها بدلاً من الصورة الثابتة.

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ومن غير الواضح ما إذا كان سيتمكّن المستخدمون من إيقاف هذه الميزة إذا قام التطبيق بنشرها على نطاقٍ أوسع.

ومن المفترض أن تصل هذه الميزة إلى الإصدارات التجريبيّة من تطبيقات الهواتف أيضاً.

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#واتساب #تطبيقات #ميزة جديدة #قيد التجربة #محادثات جماعية

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