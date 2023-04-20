القيادي أبو عرة يدعو لمواصلة الحشد وشد الرحال للأقصى بعد رمضان

أشاد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة بالحشود الكبيرة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر، داعيًا إلى مواصلة الحشد وشد الرحال إليه بعد رمضان لحمايته من مخططات الاحتلال.

وقال أبو عرة إن الحشود والزحوف التي كانت في رمضان وخاصة في العشر الأواخر من رمضان أثلجت صدور المؤمنين وأغاظت أعداء الله أعداء الدين من الصهاينة المجرمين.

وأكد على أن تلك الحشود قطعت الطريق على مخططات الاحتلال الإجرامية بحق المسجد الأقصى المبارك، حيث توقفت اقتحاماتهم للمسجد خوفا من تلك الحشود الهادرة.

وشدد على ضرورة من استمرار هذا الحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط الدائم فيه، حتى نحافظ على سلامة الأقصى من جرائم الاحتلال.

وأردف: "بقدر حضور المسلمين للمسجد وشد الرحال الدائم إليه بقدر ما نحافظ على حمايته وسلامته وطهارته من دنس الاحتلال".

ودعا إلى استمرار الحشد كما كان في رمضان، وأن تبقى النار متقدة في قلوب الأتقياء والعزم متوثبا في نفوس الأصفياء حفاظاً على إسلامية وقدسية المسجد الأقصى المبارك.

ورغم العراقيل والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال منذ اليوم الأول لشهر رمضان، إلا أن حشود كبيرة نجحت في الوصول للمسجد المبارك والرباط والاعتكاف والصلاة فيه، حيث بلغت الأعداد أكثر من 4 ملايين مصلٍ خلال شهر رمضان.

وأحيا أمس، قرابة 80 ألف مصلٍ العشاء والتراويح في ليلة الـ29 من رمضان في المسجد الاقصى المبارك.

وانطلقت دعوات لاستمرار شد الرحال إلى الأقصى وتكثيف الرباط فيه ما بعد شهر رمضان، إلى جانب الحشد بشكل كبير في صلاة عيد الفطر بالمسجد المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين