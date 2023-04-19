هازارد يستعد للعودة إلى الدوري الإنجليزي

كشفت مصادر صحفية، عن الوجهة المستقبلية للدولي البلجيكي السابق إدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد 4 مواسم مخيبة للآمال في صفوف ريال مدريد.

وذكر موقع "rfi" أن هازارد البالغ من العمر 32 عاماً، بات مرشحاً للانضمام إلى صفوف بيرنلي الإنجليزي الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء في البريميرليغ.



ويأتي انضمام هازارد إلى بيرنلي بتوصية خاصة من المدرب فينست كومباني، زميل هازارد السابق في المنتخب البلجيكي، والذي يعرف تماماً القدرات الفنية الكبيرة للنجم الذي دافع معه عن ألوان منتخب "الشياطين الحمر".



واختار كومباني التعاقد مع هازارد، في ظل ثقته التامة بقدرة اللاعب على قيادة بيرنلي لتحقيق نتائج إيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، وتقديم مستويات جيدة تختلف عن تلك التي ظهر بها في ريال مدريد.



ويعد بيرنلي مفاجأة إنجلترا السارَّة هذا الموسم، بعد صعوده بصورة مبكرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل تصدره ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي برصيد 92 نقطة، جمعها من 26 انتصاراً، و14 تعادلاً وهزيمتين.



وينتهي عقد النجم البلجيكي مع ريال مدريد في 30 يونيو/ حزيران من عام 2024، وسط رغبة كبيرة من النادي الملكي بعرضه للبيع الصيف المقبل، علمًا أنه عاش أفضل فترات مسيرته الاحترافية في الدوري الإنجليزي، وتحديداً ضمن صفوف تشيلسي اللندني؛ حيث خاض هناك 352 مواجهة، أحرز خلالها 110 أهداف مع تقديمه 92 تمريرة حاسمة.



ويعد هازارد أحد أقل اللاعبين خوضاً للمباريات في صفوف ريال مدريد هذا الموسم، بعد اكتفائه بالظهور في 9 مباريات أحرز خلالها هدفاً واحداً مع تقديم تمريرتين حاسمتين.

المصدر / فلسطين اونلاين