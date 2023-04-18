أكثر من ربع مليون مصلٍ يحيون ليلة 27 من رمضان بالأقصى

أحيا قرابة 280 ألف مصلٍ العشاء والتراويح في ليلة الـ27 من رمضان في المسجد الاقصى المبارك، وامتلأت كل ساحات المسجد وباحاته بالمصلين، في مشهد مهيب وجموع غفيرة.

وانطلقت مسيرات في باحات المسجد، ورددت هتافات لنصرة المسجد الأقصى، وللقائد محمد الضيف، وقالوا: "حط السيف قبال السيف احنا رجال محمد ضيف".

وتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، قبيل اعتكاف ليلة السابع وعشرين من شهر رمضان.

وسادت أجواء إيمانية عامرة بالمصلين في المسجد الأقصى، استعداداً لإحياء ليلة الـ27 من رمضان، بينما عززت قوات الاحتلال تواجدها عند طريق المجاهدين بين باب حطة والأسباط لمنع المرابطات المبعدات من تناول طعام الإفطار هناك.

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

ويشارك المعتكفين في المسجد الأقصى هذه الليلة الشيخ رائد صلاح، بعد حرمان استمر لنحو 15 عاماً بسبب تضييقات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين