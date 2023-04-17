عقب اعتقاله من منزله.. حركة النهضة تدعو لإطلاق سراح رئيسها فورًا

دعت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الاثنين، السلطات التونسية لإطلاق سراح رئيس مجلس النواب المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأعربت الحركة في بيان، عن تنديديها بهذا "التطور الخطير جدًا"، مطالبة بـ"إطلاق سراح الغنوشي فورًا، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين".

ودعت "كل الأحرار إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

وداهمت قوات الأمن التونسي منزل رئيس مجلس النواب المنحل ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الإثنين، قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة.

وقالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21" إنه تم مداهمة منزل الغنوشي وتفتيشه، فيما أفاد المحامي مختار الجماعي بأنه لم تتضح للحظة أسباب المداهمة، مشيرًا إلى تواجد محامين ببيت رئيس حركة النهضة لمعاينة عملية المداهمة.

ونشر وزير الخارجية التونسي سابق رفيق عبد السلام، تغريدة عبر "فيسبوك"، معلنًا أنه تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه.

بدورها، أكدت حركة النهضة اعتقال رئيسها راشد الغنوشي، قائلة إنه تمت "مداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

المصدر / فلسطين أون لاين