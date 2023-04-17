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المفتي العام يدعو لمراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الخميس

17 ابريل 2023 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
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المفتي العام يدعو لمراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الخميس

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، بعد غروب شمس يوم الخميس 29 رمضان 1444 هـ، الموافق 20 نيسان 2023م.

وحث المفتي العام، كل من يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال بأحد أرقامها.

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ونوه إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المفتي العام #مراقبة هلال شوال #غروب شمس الخميس

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