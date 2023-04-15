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النائب زعارير: أعداد المصلين والمعتكفين بالأقصى أوصلت رسالة ثبات وتحدٍّ للاحتلال

15 ابريل 2023 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
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النائب باسم زعارير

أكد النائب باسم زعارير أنّ الشعب الفلسطيني أوصل رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، باعتكافه ورباطه المتزايد في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وقال زعارير:" إنّ استجابة أبناء شعبنا لدعوات الصلاة والاعتكاف في الأقصى بالعشر الأواخر من شهر رمضان، تُدلّل على وعي شعبنا وتمسُّكه بقضيته ومقدساته".

وأضاف:" إنّ شعبنا حيٌ باستجابته الواسعة واللافتة للانتباه لدعوات الاعتكاف في الأقصى"، مشددًا على أنّ المستقبل لنا ولشعبنا، والاحتلال ليس له حق في هذه الأرض.

وذكر أنّ رسالة شعبنا القوية للاحتلال، ترفض السماح باقتحامات المستوطنين للأقصى، لأنّ هذا المسجد إسلامي خالص للمسلمين وليس لليهود أيّ حق فيه.

وتابع قائلًا: "نرفع القبعة والاحترام لأبناء شعبنا الفلسطيني، الذين يتجاوزون الحدود والحواجز والأسوار بكثافة وبأعداد غفيرة وصولًا للمسجد الأقصى"، معتبرًا أنّ هذه مبشرات بأنّ شعبنا سيكون له الكلمة الأولى فيما يتعلق بمصيره ومصير المقدسات الإسلامية في فلسطين.

وأردف:" نُبشّر شعبنا بناءً على ما نراه من التوجه العظيم للصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى، أنكم ستحققون قريبًا ما تريدون بإذن الله، وسيكون الأقصى خالصًا للمسلمين، ولن يدخله سواهم، وهذا أمر سيتحقق قريبًا بقوة الله ومعيّته".

وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود مُتّذسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #القدس #شهر رمضان #الاحتلال الإسرائيلي

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