اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المسجد الأقصى المبارك، لإزالة لافتاتٍ وأعلامًا علّقها شبان على بوائك قبة الصخرة.

🎥 قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى المبارك وتزيل لافتات داعمة للمقاومة pic.twitter.com/L1YBUqlIG8 — فلسطين أون لايـن (@F24online) April 15, 2023

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خلال الساعات الماضية، 17 شابًّا فلسطينيًّا -بينهم قاصرون- بشبهة رفع أعلام المقاومة وأداء هتافات مناصرة لها، أمس الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.

وتخصص قوات الاحتلال فرقة خاصة لرصد رافعي الأعلام وملاحقتهم، وإزالة الأعلام من على بوائك الأقصى بعد اقتحامه، حيث قالت في بيان لها إنها تتبّعت الشبان أمس عبر كاميرات المراقبة رغم تبديل ملابسهم.

يُذكر أنّ 250 ألفَ مصلٍ أدّوا صلاة الجمعة والتراويح في المسجد الأقصى أمس، رغم التشديدات العسكرية، حيثُ نشرت الشرطة 2000 عنصر في محيط الأقصى، تزامنًا مع اقتحام وزير الأمن القومي (إيتمار بن غفير) المدرسة التنكزية المحتلة قرب باب السلسلة.









المصدر / فلسطين أون لاين