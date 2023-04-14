قرار نهائي ومفاجئ بشأن الحكم المُتدي على روبرتسون

أعلنت لجنة التحكيم التابعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس أنها لن تتخذ أي إجراء آخر بحق الحكم المساعد كونستانتين هاتزيداكيس بسبب حادثة ضربه مدافع ليفربول الدولي الإسكتلندي أندرو روبرتسون بمرفق اليد، عقب نهاية الشوط الأول من المباراة ضد أرسنال (2-2) الأحد الماضي في المرحلة الثلاثين من المسابقة.



وحصلت الحادثة في نهاية الشوط الأول عندما توجّه روبرتسون إلى الحكم المساعد هاتزيداكيس للاحتجاج، فرفع الأخير ذراعه وضرب الإسكتلندي في وجهه وعنقه ما أدّى إلى موجة من الاحتجاجات للاعبي ليفربول.



وأوقف الاتحاد الإنجليزي الحكم المساعد بانتظار انتهاء التحقيق، وتمّت تبرئته الآن من أي مخالفة وهو حر في مواصلة العمل.



وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي: "راجعنا بدقة جميع الأدلة المتعلقة بالحادثة الأخيرة في ملعب أنفيلد والتي شملت مدافع ليفربول أندرو روبرتسون وحكم المباراة كونستانتين هاتزيداكيس، ولن نتخذ أي إجراءات أخرى".



وأضاف: "تضمنت عمليتنا الشاملة مراجعة البيانات التفصيلية من ليفربول ولجنة الحكام فضلًا عن زوايا متعددة من لقطات الفيديو، فيما يتعلق بكل من الحادث والظروف المحيطة به".



وقال هاتزيداكيس في بيان صادر عن لجنة الحكام: "لقد ساعدت اتحاد الكرة بشكل كامل في تحقيقه وناقشت الأمر مباشرةً مع آندي روبرتسون خلال محادثة مفتوحة وإيجابية".



وختم: "لم يكن في نيتي بالتأكيد ارتكاب أي احتكاك مع آندي؛ لأنني سحبت ذراعي عنه ولهذا اعتذرت. أتطلع إلى العودة لإدارة المباريات".

المصدر / فلسطين اونلاين