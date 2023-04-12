أسعار الذهب في صعود جديد ترقبًا لبيانات أمريكية

صعدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية، الأربعاء، فوق 2000 دولار مجددا في وقت تترقب الأسواق بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن مارس/آذار الماضي.

وصعدت أسعار العقود الفورية للذهب بنسبة 0.60 بالمئة أو 16 دولارا إلى 2015.9 دولارا للأونصة، قريبة من القمة التاريخية المسجلة في أغسطس/آب 2020، البالغة حينها 2073 دولارا.

وتترقب الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة اليوم، وسط توقعات بتراجعها إلى 5.8 بالمئة في مارس، من 6 بالمئة في فبراير/شباط الماضي.

والذهب مخزن للقيمة، ويستخدم أداة تحوط من التضخم، وملاذ آمن في وقت الأزمات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية والمالية.

المصدر / وكالات