الأهلي يتعاقد مع حارسين ومدافع مخضرم

غزة/ وائل الحلبي:

واصل الأهلي مساعيه لتعزيز صفوف الفريق بعد عودته لدوري الدرجة الممتازة، حيث توصّل لاتفاق مع ثلاث لاعبين للانضمام لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

وأتم الأهلي صفقة ضم الحارس إياد أبو دياب على سبيل الإعارة من الهلال، لتكون التجربة الثانية له مع الفريق، والمرة الخامسة التي سيلعب فيها الحارس أبو دياب خارج صفوف الهلال على سبيل الإعارة.

وساهم أبو دياب في عودة الشاطئ للدوري الممتاز بالموسم الماضي، ليحقق أبو دياب إنجاز الصعود إلى الدوري الممتاز للمرة الثالثة في تاريخه، حيث صعد مع الهلال موسم 2012/2013 ومع الأهلي في موسم 2020/2021 ولم تتلقَّ شباكه مع الأهلي سوى 9 أهداف.

وفي نفس الإطار تعاقد الأهلي مع الحارس الشاب إبراهيم الكويفي قادمًا من بيت حانون الأهلي، والذي قدم معه مستويات لافتة للأنظار في الموسم الماضي وساهم في تواجد الفريق في مربع المنافسة على بطاقتَي الصعود لولا تراجع النتائج في الجولات الأخيرة التي أبعدت الفريق عن سباق المنافسة.

وعزّز الأهلي صفوفه بالتعاقد مع المدافع المخضرم إبراهيم النتيل الذي أنهى ارتباطه مع شباب رفح، خاصة وأنه لم يحظَ بالمشاركة بشكل كافي بسبب الإصابة التي تعافى منها في نهاية الموسم.

وعزّز الفريق العائد للدوري الممتاز صفوفه بضم سامي الداعور من الهلال ومحمد الحداد من الصداقة، إلى جانب تجديد عقد الكابتن حمادة شبير لمواصلة القيادة الفنية للفريق الذي قاده للصعود للدوري الممتاز مرة أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين