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دين سميث يتولى تدريب ليستر سيتي بشكل مؤقت

11 ابريل 2023 . الساعة 16:10 بتوقيت القدس
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دين سميث يتولى تدريب ليستر سيتي بشكل مؤقت

أعلن نادي ليستر سيتي الانكليزي تعيين المدرب دين سميث على رأس الجهاز الفني للفريق الاول في كرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي خلفا للايرلندي براندن رودجرز المقال من منصبه.

وأقيل رودرجز من منصبه في الثاني من نيسان/ابريل الحالي بعد اربع سنوات في منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

ويحتل ليستر سيتي بطل الدوري عام 2016 المركز التاسع عشر قبل الاخير في الدوري الانكليزي الممتاز وستكون المهمة الاساسية للمدرب الجديد بالتالي مساعدة الفريق على تحاشي الهبوط.

وقال دين بعد تعيينه "مهمتنا الاولى هي استعادة الثقة وانا اتطلع للقيام بعملي مع اللاعبين هذا الاسبوع".

ولن تكون مهمة المدرب الجديد سهلة في اختباره الرسمي الاول لانه سيواجه مانشستر سيتي بطل الدوري الموسم الماضي السبت المقبل خارج ملعبه.

ولم يفز ليستر في اخر تسع مباريات في مختلف المسابقات.

وسبق لسميث (52 عاما) ان اشرف على تدريب ناديي استون فيلا وبرنتفورد وهو اقيل من منصبه مدربا لنوريتش سيتي في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

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#ليستر سيتي #الدوري الإنجليزي #دين سميث

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