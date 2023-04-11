فطائر التمر

المكونات:

للعجينة: كوب حليب دافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت ذرة.

ملعقة كبيرة ماء ورد.

كوبان وربع دقيق.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقتان ملعقة كبيرة حليب بودرة.

للتلميع:

صفار بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

للحشو:

كوبان تمر معجون.

ملعقة صغيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

جوز صحيح للتقديم.

طريقة التحضير:

في وعاء الخلاط، ضعي الحليب، السكر والخميرة، اتركيه لدقائق لتنشيط الخميرة.

أضيفي الزيت، وماء الورد ونصف مقدار الدقيق، والبيكنج باودر، والملح والحليب.

شغلي الخلاط على سرعة بطيئة لتحصلي على عجينة مع إضافة الدقيق حسب الحاجة.

غلفيها واتركيها ليتضاعف الحجم.

قطعي العجينة ١٦ كرة، غلفيها واتركيها ليتضاعف الحجم.

للحشو: في وعاء ضعي التمر، الزيت، ماء الورد (يجب أن يكون التمر ليناً)، شكليه ١٦ كرة.

حضري صينية واسعة، بطنيها بورق الزبدة.

خذي كرة من العجينة ضعي في وسطها التمر ثم شكليها إلى كرة، ضعيها في الصينية.

أكملي تشكيل بقية العجينة، ضعيها متباعدة في الصينية غلفيها واتركيها ليتضاعف الحجم. امسحيها بصفار البيض، أنثري السمسم.

باستعمال يد الملعقة الخشبية أو أصبعك اعملي تجويف في الكرة، اغرزي حبة جوز.

سخني الفرن على درجة حرارة ١٨٠، اخبزي ١٥ دقيقة لتصبح ذهبية اللون.