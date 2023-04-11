فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نشاط واسع في صناعة سمك الرنجة "الفسيخ" بغزة

مائدة رمضان تجمع المحرر "مسالمة" بعائلته بعد 23 عامًا من الأسر

فطائر التمر

شوربة البطاطس بالجبن

سلطة الدجاج بالمايونيز

افخاذ الدجاج المحشي مع البطاطا

المرور بغزة: 6 إصابات بـ13 حادث سير خلال الـ24 ساعة

كيف تختار المنظف المناسب للغسالة؟

أبو زهري: تهديدات نتنياهو بتوسيع مساحة المواجهة سيكون له تداعياته

صبري: الاحتلال غدر بالأوقاف بسماحه اقتحام "الأقصى" خلال العشر الأواخر من رمضان

سلطة الدجاج بالمايونيز

11 ابريل 2023 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
...
سلطة الدجاج بالمايونيز

المكونات:

2 كوب دجاج مطهي مقطع مكعبات.

كوب جبن شيدر مبروش.

ربع كوب لوز شرائح.

ربع كوب بقدونس مفروم خشن.

نصف كوب طماطم كرزية أنصاف.

لصلصة المايونيز:

نصف كوب مايونيز.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ثمن ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثمن ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

طريقة التحضير:

في طبق عميق ضعي الدجاج، الجبن، اللوز والبقدونس.

باستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي المواد لتختلط وتتكون السلطة.

ضعي السلطة في طبق التقديم، وزعي الطماطم الكرزية.

لتحضير صلصة المايونيز: في طبق عميق ضعي المايونيز، الملح، الفلفل والزعتر.

باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي المواد إلى أن تتكون صلصة ناعمة.

وزعي صلصة المايونيز على السلطة وقدمي مباشرة.

استعملى الدجاج الفائض لديكِ سواء المسلوق او المشوى.

تويتر تويتر
#شهر رمضان #سلطات #سفرة رمضان #مقبلات #أطباق جانبية

متعلقات

الأكثر قراءة