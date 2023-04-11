سلطة الدجاج بالمايونيز

المكونات:

2 كوب دجاج مطهي مقطع مكعبات.

كوب جبن شيدر مبروش.

ربع كوب لوز شرائح.

ربع كوب بقدونس مفروم خشن.

نصف كوب طماطم كرزية أنصاف.

لصلصة المايونيز:

نصف كوب مايونيز.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ثمن ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ثمن ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

طريقة التحضير:

في طبق عميق ضعي الدجاج، الجبن، اللوز والبقدونس.

باستعمال ملعقة بلاستيكية قلبي المواد لتختلط وتتكون السلطة.

ضعي السلطة في طبق التقديم، وزعي الطماطم الكرزية.

لتحضير صلصة المايونيز: في طبق عميق ضعي المايونيز، الملح، الفلفل والزعتر.

باستعمال مضرب شبك يدوي قلبي المواد إلى أن تتكون صلصة ناعمة.

وزعي صلصة المايونيز على السلطة وقدمي مباشرة.

استعملى الدجاج الفائض لديكِ سواء المسلوق او المشوى.