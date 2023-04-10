"عرين الأسود" تكشف تفاصيل كمين محكم لجنود الاحتلال بنابلس

كشفت مجموعات "عرين الأسود"، مساء اليوم الإثنين، عن تفاصيل كمين محكم أعدَّّته مجموعة من مجاهديها لعدد من جنود الاحتلال في مخيم العين بنابلس، فجر اليوم.

وأوضحت العرين في بيانها، أنَّ مقاتليها أعدّوا كمينًا محكمًا لجنود الاحتلال، وأوقعوهم بحزام ناري كثيف بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأكدت العرين، أنها حقّقت إصابات مؤكدة في صفوف الجنود وآلياته، مؤكدةً أنه لا مكان للاحتلال في أرضنا.

ووجَّهت العرين رسالتها، "لكل المتآمرين على جند العرين، أنها ستحاسبهم وكل من نفذ وخطط وتآمر وكل من تلسن وأعطى معلومة سواء أدت لاستشهاد مقاوم أو مجاهد أو قائد من العرين أو من غيره من فصائل المقاومة".

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المصدر / فلسطين أون لاين