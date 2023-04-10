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كيك محشي بالموز

10 ابريل 2023 . الساعة 12:15 بتوقيت القدس
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كيف الموز

المكونات:

كوبان ونصف الكوب دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

كوب سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

كوب حليب.

ثلاث حبات موز متوسطة الحجم.

للحشو:

ملعقة كبيرة قرفة.

ملعقة كبيرة جوز/ لوز مجروش.

سكر بودرة للتزيين.

طريقة التحضير:

بطني صينية فرن بورق الزبدة بحيث يغطي القاع والجوانب.

انخلي الدقيق، البيكنج باودر، الصودا والملح، واتركيه جانباً.

في وعاء ضعي الزبدة، البيض، الفانيليا والسكر.

باستعمال المضرب الكهربائي اخفقي لبضع دقائق ليصبح الخليط فاتح اللون.

أضيفي الدقيق والحليب، اخفقي لتختلط المكونات مع بعضها.

صبي نصف كمية الخليط في القالب، وزعيه ليصبح طبقة متساوية.

قطعي الموز إلى شرائح بالطول. رصيها بجانب بعضها فوق الكيك.

انثري القرفة والمكسرات.

وزعي بقية الكيك على الموز.

اخبزي الكيك لمدة ٣٠ دقيقة.

انثري السكر المطحون على سطح الكيك ثم اقلبيها في طبق التقديم.

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#شهر رمضان #حلويات #سفرة رمضان #كيك بالموز

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