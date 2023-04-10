شوربة الشوفان بالخضراوات

المكونات:

نصف كوب شوفان.

ربع كوب زيت ذرة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم.

ملعقة صغيرة برش ليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة هيل.

2 كوب خضراوات مشكلة.

لتر حليب.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون للتقديم.

طريقة التحضير:

في قدر متوسط الحجم ضعي الشوفان.

سخني على نار متوسطة وقلبي لبضع دقائق ليصبح ذهبي اللون وتتصاعد رائحته الشهية.

أضيفي الزيت البصل، الثوم، الزنجبيل، برش الليمون، الملح، الفلفل، الكزبرة، الكمون، القرفة.

أضيفي الهيل، الخضراوات، قلبي المكونات لبضع دقائق لتكتسب نكهة طيبة.

أضيفي الحليب ثم دعي الشوربة على نار متوسطة إلى أن تصل لدرجة الغليان.

خففي النار واتركيها على نار هادئة لتنضج الخضراوات تماماً.

ضعي الشوربة في إبريق الخلاط الى أن تصبح ناعمة.

للتقديم: أعيدي الشوربة للقدر ثم سخنيها جيداً.

أضيفي عصير الليمون وقدميها.