كلوب يستبعد صلاح من تسديد ركلات الجزاء

كشف يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي في تصريحات لوسائل الإعلام بعد مباراة أرسنال، أنه سيجتمع مع جناح الفريق الدولي المصري محمد صلاح لمناقشة إمكانية استبعاده من تسديد ركلات الجزاء في الفترة المقبلة.

ولمح الألماني للصحافيين إلى حديثه مع صلاح حول كونه أول الخيارات في تنفيذ ركلات الجزاء إذ قال: هذا شيء سنتحدث عنه بالتأكيد ولكن ليس هنا.

وتم تصوير كلوب وهو يحتفل لفترة وجيزة بعد أن سدد صلاح ركلة الجزاء، حيث اعتقد خطأ أن المهاجم قد سجل.

وعلّق حول الأمر: لقد شاهدت ركلة الجزاء فقط بعد المباراة، كنت أنظر للجماهير ومن الواضح أن قلة من الناس اعتقدوا أن الكرة سكنت الشباك ولكنها لم تكن كذلك. حينما نظرت للملعب وجدت أن صلاح لا يحتفل، وهنا أدركت ما حدث.

وأهدر صلاح جزائية أمام أرسنال وقبلها أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في أقل من شهر، وبشكل عام لم ينجح في تسجيل 5 ركلات من أصل 29 خلال مسيرته مع "الريدز".

المصدر / وكالات