تفاصيل مفاوضات النصر السعودي مع هازارد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي النصر السعودي، بقيادة مسلي آل معمر، أعاد محاولاته للتعاقد مع البلجيكي إدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، في الميركاتو الصيفي المقبل.



وأكدت صحيفة "elfutbolero" الإنجليزية، في تقرير نشرته اليوم، أن النصر عاد للتفاوض مع النجم المعتزل دولياً مع المنتخب البلجيكي بعد مونديال قطر؛ إذ يستهدف النادي السعودي مواصلة تعزيز صفوفه بصفقات كبرى استعدادا للموسم القادم.



وقالت الصحيفة الإنجليزية إن النصر يسعى لإرضاء رونالدو بصفقات عالمية أخرى من أجل تدعيم صفوف الفريق؛ إذ يحتاج النجم البرتغالي لبناء فريق أكثر تنافسية من حوله لقيادة الفريق لتحقيق الألقاب.



ويرتبط نجم تشيلسي السابق بعقد مع نادي ريال مدريد الإسباني، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024، لكن إدارة النادي الملكي لا تمانع فكرة التخلي عنه عقب نهاية الصيف الحالي.



ولعب البلجيكي هذا الموسم رفقة ريال مدريد 4 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، بإجمالي 128 دقيقة فقط، حيث لم يسجل أي هدف خلال هذا الموسم، مع تمريرة حاسمة واحدة قام بها، في حين لعب 3 مباريات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بإجمالي 132 دقيقة، مع تسجيله لهدف وحيد وصناعة آخر.



جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي الاتحاد صاحب الـ53 نقطة.

المصدر / فلسطين اونلاين