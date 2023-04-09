الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته العسكرية في "نابلس" و"الأغوار"

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز الحمرا العسكري، وقرية فروش بيت دجن، في الأغوار الوسطى بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية من المنطقة، بأنّ قوات الاحتلال أغلقت الحاجز من جميع الاتجاهات، كما أغلقت قرية فروش بيت دجن وكثّفت من تواجدها فيها، ومنعت المواطنين من التنقل والحركة، بينما تجمعت أعداد كبيرة من المستوطنين عند الحاجز، للخروج في مسيرة إلى مكان مقتل مستوطنتين قبل يومين في القرية.

وتشهد مناطق مختلفة من الأغوار الفلسطينية منذ أيام حصارًا واجراءات عسكرية مشددة، إضافة إلى اعتداءات من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

اقرأ أيضًا: الاحتلال يواصل حصار نابلس لليوم الــ4 ويشدّد الخناق على حوارة

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأنّ الاحتلال شدّد بشكل لافت، صباح اليوم الأحد، إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس، ما خلق أزمة مرورية خانقة.

وكانت قوات الاحتلال حفرت أمس خندقا في سهل البقيعة شرق قرية عاطوف، ووضعت بوابة حديدية على الطريق الواصل إلى الرأس الأحمر وأغلقها، لمنع تنقُّل المواطنين.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الطريق الواصل بين خربة ابزيق وقرية بردلة بالأغوار الشمالية بالمكعبات الإسمنتية، وأحضرت مزيدًا من هذه المكعبات إلى حاجز تياسير العسكري الذي أغلقته على فترات متقطعة، وشددت من اجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا، وفتّشت مركبات المواطنين ودقّقت في بطاقاتهم الشخصية.

المصدر / فلسطين أون لاين