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أجنحة الدجاج بالثوم والعسل

09 ابريل 2023 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
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أجنحة الدجاج

المكونات:

ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم.

ملعقتان صغيرتان ثوم مفروم. 

ملعقة صغيرة شطة.

كيلو جوانح دجاج (مقسمة نصفين من المفصل).

ملعقة كبيرة ونصف صلصة باربيكيو.

نصف كوب عسل.

ملعقة كبيرة سمسم.

عود بصل أخضر مقطع.

طريقة التحضير:

اخلطي صلصة الصويا، والزنجبيل، والثوم، والشطة، جيداً في وعاء متوسط.

أضيفي الدجاج إلى الخليط واتركيه لحوالي 20 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر.

حمّي الشواية على حرارة متوسطة وضعي أجنحة الدجاج.

اتركيها لحوالي 15 دقيقة مع التقليب حتى تصبح ذهبية اللون.

اخلطي العسل وصلصة الباربكيو في وعاء جانبي صغير.

وزعي المزيج على أجنحة الدجاج باستخدام فرشاة.

غطي الدجاج وأعيديه إلى الشواية حتى يصبح العسل كالكراميل لمدة 4 دقائق.

اقلبي الأجنحة وادهنيها بباقي كمية مزيج العسل واتركيها 4 دقائق إضافية.

ارفعي الأجنحة من الشواية، ثم ضعيها في طبق التقديم.

زينيها بالسمسم والبصل الأخضر، ثم قدميها ساخنة.

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