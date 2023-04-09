"عرين الأسود" تكشف تفاصيل إعدامها عميلًا بتهمة الخيانة

كشفت مجموعات عرين الأسود، فجر اليوم الأحد، تفاصيل إعدام أحد العملاء المتورطين في اغتيال عدد من المجاهدين في نابلس.

وقالت العرين في بيانها، أنه نظرًا لعمليات البحث والتحري التي تقوم بها مجموعات العرين تمت تصفية أحد العملاء الذين كان لهم دورًا بارزًا في اغتيال عدد من المجاهدين.

وأشارت إلى أنّها ستكشف في وقتٍ لاحق حيثيات تصفية من وصفته بـ "الخائن"، لافتةً إلى أنّها ستوضح للرأي العام توثيقًا دقيقًا بعد استيفاء الإجراءات الأمنية.

وتابعت العرين: "رسالتنا لكل "خائن" باع دينه وشرفه ووطنه، بأننا نتابعكم في أماكن تواجدكم ولن يحميكم أحد".

المصدر / فلسطين أون لاين