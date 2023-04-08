بيرنلي يعود رسميًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

ضمن بيرنلي مقعدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم قبل سبع مباريات من نهاية الموسم بعد فوزه 2-1 على ميدلسبره في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، تشامبيونشيب"، اليوم الجمعة.



بهذا الفوز يضمن فريق المدرب فينسينت كومباني إنهاء الموسم ضمن أول مركزين وسيعود إلى دور الأضواء بعد هبوطه في الجولة الأخيرة من موسم 2021-2022 الذي أنهاه في المركز 18.



وقد يضخ الصعود إلى الدوري الممتاز أكثر من 300 مليون جنيه إسترليني (372 مليون دولار) على خزائن النادي على مدار خمسة مواسم، في حال استمراره في دوري الأضواء بعد موسمه الأول، حسب تقديرات مراجعة ديلويت السنوية للشؤون المالية لكرة القدم العام الماضي.



وحسم بيرنلي تأهله بعد فوزه وتعادل لوتون تاون صاحب المركز الثالث سلبيًا مع ميلوول في وقت سابق، ليبتعد عنه بفارق 19 نقطة قبل ست مباريات على خط النهاية، بينما يبتعد بفارق 11 نقطة عن شيفيلد يونايتد الثاني.



ويتصدر بيرنلي، الذي يدربه مدافع مانشستر سيتي السابق، البلجيكي فينسينت كومباني، الترتيب العام برصيد 87 نقطة من 39 مباراة.



ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الثانية مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تخوض الفرق أصحاب المراكز الأربعة التالية دورًا فاصلًا للمنافسة على المقعد الثالث في دوري الأضواء.



وسجل كونر روبرتس هدف الفوز في الدقيقة (66)، وكان آشلي بارنز قد تقدم لبيرنلي في الدقيقة (12) قبل أن يدرك تشوبا أكبوم التعادل من ركلة جزاء.



وأبلغ روبرتس محطة سكاي سبورتس: "هذا نتاج موسم من العمل الشاق. استبعدنا الكثيرون من المنافسة منذ بداية الموسم، لكننا أثبتنا لهم أننا قادرون على الحفاظ على مستويات جيدة، ويحدوني الأمل أن يستمر الأمر على هذا المنوال في الموسم المقبل ومن يدري ما قد يحدث".

المصدر / فلسطين اونلاين