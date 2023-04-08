أجهزة السلطة تعتدي على أسير محرر بالخليل وتصيب مواطنًا بجراح خطيرة بنابلس

تواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية، والتي تطال الأسرى المحررين والنشطاء والطلبة الجامعيين على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية، دون مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك.

واعتدت مخابرات السلطة بالضرب على الأسير المحرر حمد الزير وعائلته، وقامت بتحطيم سيارته في مدينة دورا بالخليل، فيما جرى نقل والدته إلى المستشفى بعد الاعتداء عليها أثناء محاولة اختطاف ابنها حمد.

وفي نابلس، أُصيب الشاب هاني منقذ شولي بجراح خطيرة برصاص أجهزة السلطة، خلال مواجهات بين السلطة وأهالي الحي في عصيرة الشمالية قضاء نابلس، بعد محاولتهم اختطاف أحد المطاردين.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال حسن عماد وعمر عصام وبراء عصام وحارث يامين من بلدة تل بنابلس، لليوم الثاني على التوالي، بعد اقتحام منازلهم والاعتداء عليهم وعلى عائلاتهم.

كما وتختطف أجهزة السلطة المطارد لدى الاحتلال الإسرائيلي ورد شريم من البلدة القديمة في جنين، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

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وتواصل مخابرات السلطة في الخليل اعتقال الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين عز الدين عصافرة، والطالب في جامعة الخليل محمد علاء زهور، لليوم الـ3 على التوالي.

أيضاً تعتقل أجهزة السلطة المهندس أحمد غازي، والشاب أيمن عليوي منذ أربعة أيام، والمحرر والمعتقل السياسي السابق عدي مأمون شرباتي من الخليل لليوم السابع على التوالي.

وفي رام الله، تُواصل أجهزة السلطة اعتقال الحاج منذر رحيب، في حين تلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ11 على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة المطارد لدى الاحتلال موسى عطا الله منذ 108 أيام على التوالي، والمطارد مصعب اشتية لليوم الـ202 على التوالي، رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه.

وتحتجز استخبارات السلطة الضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ184 على التوالي، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين