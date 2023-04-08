تشيز كيك البقلاوة

المكونات:

10 رقاقات عجينة كلاج (بقلاوة).

نصف كوب زبدة مذابة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

كوب جوز صحيح.

للحشو:

450 جرام جبن كريمي.

كوب سكر.

ربع كوب دقيق.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

ربع كوب قشطة.

فستق حلبي للتزيين.

للقطر:

كوب سكر.

1/2كوب ماء.

ملعقة كبيرة عسل.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

قطعة قشور ليمون.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

طريقة التحضير:

سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠ مئوية.

أحضري صينية واسعة، ضعي الجوز، ادخليه الفرن ليتحمص، اتركيه ليبرد.

باستعمال سكين افرمي الجوز ليصبح مجروشاً.

لتجهيز الحشو: في وعاء ضعي الجبن، السكر، اخلطيها بالمضرب الكهربائي ليصبح الخليط ناعماً.

اضيفي الدقيق، البيض، الفانيليا والقشطة، شغلي المضرب ليصبح الخليط متجانساً.

أحضري قالب مستدير عميق أو مفتوح الجوانب، ضعي ورق زبدة في القاع.

خذي رقاقة من العجينة، امسحيها بالزبدة، ضعيها في القالب لتغطي القاع والجوانب.

ضعي فوقها رقاقة ثانية، انثري ثلث كمية الجوز وبعض القرفة، وكرري الخطوات.

صبي خليط الجبن في القالب، باستعمال مقص تخلصي من أطراف العجينة الفائضة.

ضعي القالب في صينية قصيرة الحافة، ضعي الصينية في الفرن لمدة ٤٠ دقيقة تقريباً.

لتحضير القطر، في وعاء ضعي السكر، الماء، عصير الليمون.

أضيفي قشر الليمون والعسل، دعيه يغلي بهدوء لـ ٨ دقائق، أضيفي ماء الزهر.

مباشرة بعد اخراج الكيك من الفرن صبي فوقه القطر.

اتركيه ليبرد تماماً، ضعيه في الثلاجة عدة ساعات، زينيه حسب الرغبة.