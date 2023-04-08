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سلطة الذرة والشمندر

08 ابريل 2023 . الساعة 12:22 بتوقيت القدس
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سلطة الذرة والشمندر

المكونات:

حبة شمندر كبيرة.

بصلة حمراء متوسطة الحجم.

كوب ذرة مسلوقة.

كوب ملفوف.

نصف كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة خردل (مستردة).

ملعقة كبيرة شطة سائلة.

ربع كوب جوز مجروش.

ربع كوب زبيب.

ربع كوب جبن بارميزان.

طريقة التحضير:

اسلقي الشمندر، ثم قشريها.

اتركيه ليبرد ثم قطعيه عيدان رفيعة.

اقطعي البصلة من المنتصف ثم قطعيها شرائح.

اقطعي الملفوف من المنتصف بشكل طولي ثم افرميه ناعماً.

في طبق ضعي الشمندر، البصل، الملفوف، الذرة.

وزعي فوقه الزيت، الملح، الفلفل، الخردل، الشطة، وقلبي المكونات مع بعضها.

ضعي السلطة في طبق التقديم، انثري الجوز، الزبيب والجبن ثم قدميها.

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