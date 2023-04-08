شوربة خضار بالريحان

المكونات:

نصف كوب بصل مفروم ناعماً.

ربع كوب فاصولياء خضراء مفرومة ناعماً.

ربع كوب جزر مفروم ناعماً.

ربع كوب ملفوف مفروم ناعماً.

ملعقتان كبيرتان كرفس مفروم ناعماً.

ثلاثة أرباع كوب فليفلة ملونة مفرومة ناعماً.

ربع كوب أوراق ريحان طازج.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

4 أكواب مرق خضار.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أخضر حار مفروم ناعم.

ملح (حسب الرغبة).

فلفل أسود (حسب الرغبة).

طريقة التحضير:

في قدر عميق، سخني زيت الزيتون، ثم أضيفي الثوم والفلفل الأخضر الحار واقلي لمدة 10 ثواني.

أضيفي البصل، والفاصولياء، والفلفل الملون، والكرفس، والملفوف، والجزر.

حركي المكونات على نار متوسطة لمدة 4 دقائق.

أضيفي مرق الخضار والملح وحركي جيداً.

اطهي على نار متوسطة لمدة 3-4 دقائق مع التحريك من حين لآخر.

اخلطي أوراق الريحان مع نصف كوب من الماء في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة.

أضيفي مزيج الريحان إلى الشوربة مع القليل من الفلفل الأسود.

اتركيها على النار حتى تنضج الخضار، ثم قدميها ساخنة وزيني بأوراق الريحان.