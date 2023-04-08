16 عملية إطلاق نار و60 عملاً مقاومًا بالضفة والقدس والداخل المحتل خلال 24 ساعة

تصاعدت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس والداخل المحتل ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 60 عملًا مقاوما بالضفة والقدس والداخل، أبرزها 16 عملية إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، واندلاع مواجهات، أدَّت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 8 آخرين.

وقُتل مستوطن وأُصيب ستة آخرون أحدهم بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار ودهس "مزدوجة" في (تل أبيب) بالداخل المحتل.

كما قٌتلت مستوطِنتان وأصيب ثالث بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار على سيارة للمستوطنين في منطقة الأغوار بأريحا.

وأصيب جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت نقطة عسكرية قرب مفترق جبع بالقدس المحتلة، كما اندلعت مواجهات عنيفة في مختلف أحياء البلدة القديمة.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال في حاجز الجلمة وحاجز سالم ودوتان ودوار الجلمة في جنين، وأطلقوا النار على قوات الاحتلال في بيت أمَّر ومستوطنة "كرمي تسور" في الخليل.

وأطلق المقامون النار صوب قوات الاحتلال في منطقة الباذان وحاجز حوارة وبيت فوريك في نابلس، وألقوا عبوة ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في مخيم الفارعة في طوباس، وأطلقوا النار على مركبة للمستوطنين في شارع 433 قرب رام الله.

واندلعت مواجهات في 33 نقطة مختلفة، شهدتها معظم مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، وتصدّوا لاعتداءت المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين