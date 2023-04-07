زياش يحلم باستعادة مكانته في تشيلسي مع عودة لامبارد

منح قرار تعيين فرانك لامبارد مدرباً مؤقتاً لتشيلسي الإنجليزي، الفرصة للنجم المغربي حكيم زياش من أجل إحياء مسيرته مع النادي اللندني، بعد معاناة كبيرة عاشها هذا الموسم، وجعلته مرشحاً للرحيل الصيف المقبل بعدما كان على أعتاب مغادرة الفريق في الميركاتو الشتوي الماضي.



وبعد تراجع دوره في تشيلسي رفقة المدرب الألماني توماس توخيل، لم يتغير الكثير في مسيرة زياش مع المدرب غراهام بوتر، حيث ظل حبيساً لمقاعد البدلاء في كثير من المواجهات، الأمر الذي جعله على بُعد خطوة واحدة من الرحيل في ميركاتو الشتاء الماضي.



وأشارت صحيفة "ذا أتلتيك" إلى أن النجم المغربي كان أحد اللاعبين المفضلين خلال حقبة لامبارد الأولى في تشيلسي، ما يجعل نجم "أسود الأطلس" مرشحاً للعودة للمشاركة أساسياً في "ستامفورد بريدج".



وقالت الصحيفة الشهيرة: "يبقى السؤال، كيف سينجح لامبارد في دمج لاعبيه المفضلين وإعادة الاعتماد عليهم مع مجموعة كبيرة من التعاقدات أبرمها تشيلسي خلال فترتين ماضيتين من الانتقالات".



وكان زياش قريباً من الانضمام إلى باريس سان جيرمان معاراً في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن نادي تشيلسي الإنجليزي تباطأ في إرسال أوراق الصفقة، الأمر الذي انتهى بتعطيلها وبقاء اللاعب حتى اللحظة في "ستامفورد بريدج".



ورغم إبداء العديد من الأندية رغبتها في الظفر بخدمات زياش أبرزها بايرن ميونخ الألماني، وروما الإيطالي، وغلطة سراي وفنربخشة التركيان إلى جانب ناديه السابق أياكس أمستردام الهولندي، إلا أن فكرة اللعب في باريس سان جيرمان كانت تستهوي زياش بصورة كبيرة.





وينتهي عقد النجم المغربي مع تشيلسي في 30 يونيو/ حزيران 2025، وسط أنباء عن إمكانية رحيله إلى أحد الأندية المهتمة بخدماته وفي مقدمتها باريس سان جيرمان مقابل 20 مليون يورو، في حال قرر الرحيل بصورة نهائية الصيف القادم.

المصدر / فلسطين اونلاين