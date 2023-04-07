مستوطنون يحرقون سيارات ويخطون شعارات معادية للعرب في كفر قاسم

أقدم مستوطنون إسرائيليون، على إحراق سيارات وخط شعارات معادية للعرب في مدينة كفر قاسم العربية شمالي الأراضي المحتلة.

وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة: "قام مجهولون متطرفون الليلة الماضية بإحراق سيارات، وألحقوا أضرارا بممتلكات وخطوا شعارات عنصرية على جدران في مدينة كفر قاسم".

وأضافت أن "شركة الاحتلال تحقق بشبهة ارتكاب جريمة كراهية، ما يسمى بعملية تدفيع الثمن".

و"تدفيع الثمن" هي هجمات ينفذها متطرفون من اليمين الإسرائيلي على ممتلكات ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في الداخل المحتل.

وأظهرت صور للاعتداء سيارات وهي تحترق وشعارات على الجدران باللغة العبرية بما فيها "تدفيع الثمن".

وسبق لذات المجموعات ان نفذت اعتداءات مشابهة في المدينة خلال العام الماضي والعام الذي سبقه.

المصدر / فلسطين أون لاين