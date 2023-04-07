فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يغلقون مدخل مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة

واتساب يضيف إلى أندرويد ميزة كانت تقتصر على الآيفون

عاصفة ثلجية تقطع الكهرباء عن مليون شخص بكندا

130 ألف مُصلٍٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في "الأقصى"

نجاة المحرر ماهر برقان من محاولة اغتيال في الخليل

"حماس" تبارك عملية الأغوار وتُحذّر الاحتلال من استمرار عدوانه

أبو زهري: حماقات الاحتلال ستتسبب في حال استمرارها في تفجير المنطقة بأسرها

أسير من بلدة يعبد يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

الفصائل تبارك عملية الأغوار وتعدها ردًا طبيعيًا على جرائم الاحتلال

مقتل 3 مستوطِنات في عملية فدائية بغور الأردن

مستوطنون يحرقون سيارات ويخطون شعارات معادية للعرب في كفر قاسم

07 ابريل 2023 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
...

أقدم مستوطنون إسرائيليون، على إحراق سيارات وخط شعارات معادية للعرب في مدينة كفر قاسم العربية شمالي الأراضي المحتلة.

وقالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية، الجمعة: "قام مجهولون متطرفون الليلة الماضية بإحراق سيارات، وألحقوا أضرارا بممتلكات وخطوا شعارات عنصرية على جدران في مدينة كفر قاسم".

وأضافت أن "شركة الاحتلال تحقق بشبهة ارتكاب جريمة كراهية، ما يسمى بعملية تدفيع الثمن".

و"تدفيع الثمن" هي هجمات ينفذها متطرفون من اليمين الإسرائيلي على ممتلكات ومقدسات إسلامية ومسيحية في القدس والضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في الداخل المحتل.

وأظهرت صور للاعتداء سيارات وهي تحترق وشعارات على الجدران باللغة العبرية بما فيها "تدفيع الثمن".

وسبق لذات المجموعات ان نفذت اعتداءات مشابهة في المدينة خلال العام الماضي والعام الذي سبقه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فلسطين #الاحتلال #مستوطنون #كفر قاسم #الداخل المحتل

متعلقات

الأكثر قراءة