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منذ 6 أشهر

تقرير عماد عودة.. "فتحاوي" تختطفه سجون السلطة لمقاومته المستوطنين

06 ابريل 2023 . الساعة 14:09 بتوقيت القدس
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الضابط عماد عودة- أرشيف
نابلس/ خاص "فلسطين": 

يُغيب عنصر الأمن عماد عودة عن مائدة إفطار عائلته في الشهر الفضيل، إزاء اعتقاله منذ 6 أشهر في سجون السلطة في الضفة التي يعمل بأحد أجهزتها. 

وأوضحت تحرير أبو شرخ زوجة عودة أن جهاز الاستخبارات العسكرية في الضفة اعتقل زوجها منذ 6 أشهر؛ على خلفية إطلاقه النار على أحد المستوطنين الذين قاموا بالاعتداء عليه.

وذكرت أبو شرخ لصحيفة "فلسطين" أن زوجها أطلق النار في الحادثة؛ للدفاع عن نفسه من المستوطنين المتطرفين الذين حاولوا قتله.

وأكدت أن زوجها لم يرتكب أي مخالفة قانونية أو أخلاقية أو اجتماعية علمًا بأنه أحد عناصر حركة "فتح".

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ووصفت استمرار اعتقال السلطة لزوجها بـ"الأمر المعيب" قائلة: "التهمة الموجهة لزوجي باطلة ومن العيب أن يبقى عماد في سجون السلطة ولو لساعة واحدة".

وأضافت: "هذه السجون شيدت للخونة والفاسدين.. لا للأحرار الذين يدافعون عن أنفسهم وكرامتهم أمام العدو الإسرائيلي".

ورأت أن المطلوب من السلطة أن تكرم عماد وتطلق سراحه ليعيش أجواء رمضان مع عائلته، بدلًا من اعتقاله.

وحملّت أبو شرخ السلطة المسؤولية عن حياة زوجها الذي يعاني عدة أمراض مزمنة.

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#المستوطنين #سجون السلطة #عماد عودة

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