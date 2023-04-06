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"كتلة جامعة القدس" تطلق حملة "درع الأقصى" لإسناد المعتكفين

06 ابريل 2023 . الساعة 13:25 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أطلقت الكتلة الإسلامية بجامعة القدس، حملة بعنوان “درع الأقصى الحصين"، ردا على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال مئات المعتكفين بالأقصى، بينهم كوادر وطلبة من الكتلة الإسلامية أثناء رباطهم بالمسجد المبارك.

وفي وقت سابق، دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان وخاصة في الأراضي المحتلة منذ عام 1948، والضفة والقدس المحتلتين، للرد بكل قوة وبكل الأدوات، على هذه الجريمة البشعة.

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وشدد العاروري على أن "الرد مطلوب ليعلم الجميع وفي مقدمتهم حكومة الاحتلال الفاشية المجرمة، أن المس في المقدسات الإسلامية، سيكون له ثمن كبير، وسنحرق الأرض تحت أقدامهم".

وكانت حركة "حماس" أكدت أن ما قامت به سلطات الاحتلال من عدوان على المعتكفين في "الأقصى" جريمة نكراء، وجزء من حربها الدينية على المسجد المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الكتلة الإسلامية #المعتكفين #حملة درع الأقصى

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