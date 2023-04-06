إعلام الاحتلال: المقاومة بغزة وسَّعت مدى الصواريخ وفرضت معادلة جديدة

قال موقع "واللا" العبري، اليوم الخميس، إنَّ المقاومة في قطاع غزة وسَّعت دائرة استهداف المستوطنات المحاذية للقطاع في كل ليلة، في محاولة فرض معادلة جديدة.

وذكر المراسل العسكري للموقع أمير بوخبوط، أن "غزة وسَّعت مدى الصواريخ، آخر مرة الساعة (05:40) صباحًا وصلت الصواريخ إلى منطقة أوفاكيم -غرب بئر السبع-، إلى أي مدى ستصل في المرة القادمة؟".

وأضاف "غزة تصعّد جهودها لاستهداف طائرات سلاح الجو، فيما ذكر جيش العدو في بيان له أنه تمَّ رصد إطلاق 7 صواريخ أرض – جو، انفجرت خمسة منها في أجواء الغلاف، واثنان باتجاه البحر دون تفعيل أي صواريخ اعتراضية.

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وتبنَّت كتائب القسام خلال الأيام الأخيرة استهداف طائرات الاحتلال الحربية المغيرة على القطاع بصواريخ أرض - جو.

بدورها زعمت القناة 12 العبرية أن التقديرات العسكرية للاحتلال تشير إلى أن صواريخ أرض-جو التي تطلق مؤخرًا من غزة هي إنتاج محلي في غزة.

وقالت القناة العبرية صباح اليوم الخميس، إنَّ مستوطني غلاف غزة استيقظوا الليلة وسط حالة من الذعر الشديد بعد سلسلة انفجارات شديدة هزَّت الغلاف.

وأوضحت أن المستوطنين شعروا بالرعب بعد سماع دوي انفجار صواريخ أرض - جو أطلقت من قطاع غزة نحو طائرات الاحتلال.

ونقلت عن مستوطن قوله:" كانت هناك سلسلة جنونية من الانفجارات، وكأنها أصابت المنزل، اهتز كل شيء".

وأضاف المستوطن: "صواريخ أرض جو التي يطلقونها لها هدف مزدوج، محاولة إسقاط الطائرات والثاني إرهاب مستوطني الغلاف من خلال انفجارها في الجو".

المصدر / وكالات