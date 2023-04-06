صينية الحلبة 

المكوّنات:

ثلاثة أكواب سميد.

كوب سكر.

كوب دقيق.

1/2 كوب زيت نباتي (أو زبدة).

1/2 كوب زيت زيتون.

1/2 كوب حلبة حب (يمكن طحنها بعد نقعها).

ملعقتان صغيرتان خميرة.

كوب ونصف ماء دافئ لنقع الحلبة.

للقطر:

كوب ونصف ماء.

كوبا سكر.

ملعقة صغيرة حمض ليمون.

ملعقة صغيرة ماء الزهر.

ملعقة صغيرة ماء الورد.

طريقة التحضير:

انقعي حبوب الحلبة في الماء الدافئ مدّة 6 ساعات تقريباً وذلك بعد غسلها.

ضعي السميد والدقيق والسكر في طبق.

أضيفي الزيت، اعجني المكونات، ثمّ اتركي العجينة ترتاح مدّة 6 ساعات تقريباً.

ضعي ملعقة صغيرة سكر وقليل من الماء الفاتر على الخميرة حتّى تتفاعل.

أضيفي الخميرة والحلبة على خليط السميد، اخلطي المكونات مع بعضها جيداً.

ضعي الخليط في صينية مدهونة بالزيت ومرشوشة بالدقيق.

قطّعيها حسب الرغبة، اتركيها مدة حوالي ساعة في مكان دافئ.

سخني الفرن، اخبزي الصينية حتّى تحمر.

أخرجي الصينية من الفرن، ضعي القطر البارد عليها فوراً.

يمكن تزيينها بالفستق أو اللوز حسب الرغبة.

لتحضير القطر: ضعي السكر والماء في وعاء على النار، حرّكي المزيج حتى يذوب السكر جيداً.

بعد أن يغلي المزيج أضيفي عصير الليمون الحامض.

اتركي المزيج يغلي على نار هادئة لبعض الوقت حتّى يشتد قوامه، أطفئي النار.

أضيفي ماء الورد وماء الزهر، كما يمكن الاستغناء عنهما حسب الحاجة، ضعي القطر حتّى يبرد.

ملاحظة: يمكن وضع قشر الليمون، الهيل، القرفة، المكسرات، لطعم مميز ولذيذ للقطر والسمن، كما يمكن وضع السمن وذلك لإضفاء لمعة جميلة.

اتركي خليط السميد مدّة 6 ساعات للحصول على عجينة طرية ولذيذة.

غطي الصينية بعد أن تبرد تماماً، ولا تغطيها وهي ساخنة وذلك للحصول على المذاق الهش.