السليق السعودي

المكونات:

دجاجة كاملة.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة هيل.

ورق غار بحسب الرغبة.

قرنفل صحيح.

فلفل أسمر حب.

بصلة.

ماء لسلق الدجاج.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة فلفل أسمر.

كوب زيت نباتي.

كيلو أرز.

ماء لسلق الأرز.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

مستكة بحسب الحاجة.

ملعقة كبيرة سمن.

طريقة التحضير:

في قدر على نار متوسطة اسلقي الدجاج.

أضيفي إليه عود القرفة، الهيل، ورق الغار، القرنفل، الفلفل، البصل.

عندما ينضج الدجاج، اتركي مرقته لاستعمالها في تحضير السليق.

ضعي الدجاج المطبوخ في صينية.

أضيفي إليه الكمون، الفلفل الأسمر.

ادهني الوجه بالزيت ثم أدخليه إلى الفرن حتى يتحمر.

اطبخي الأرز بالماء.

اخلط في قدر آخر مرقة الدجاج، والحليب البودرة والمستكة.

حركي جيدًا ثم نضيف هذا الخليط إلى الأرز.

أضيفي إلى الأرز المستكة والسمن، واخلطيه واتركيه على نار هادئة.

قدمي الأرز المطبوخ مع الدجاج على الوجه.