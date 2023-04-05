شعبنا ومقاومته لن يصمتا.. عزام يحذر الاحتلال من التمادي في التصعيد ضد الأقصى

حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين نافذ عزام، حكومة الاحتلال من التمادي في تصعيدها ضد المسجد الأقصى والمصلين فيه، مؤكداً على أن شعبنا ومقاومته لا يمكن أن يصمت على هذا العدوان.

وقال عزام في بيان صحفي تعقيباً على تطورات الأوضاع في المسجد الأقصى، إن "الاعتداءات التي طالت المرابطين والمرابطات، وتهديدات قيادات الاحتلال ضد كل الساحات لاسيما ضد قطاع غزة، لا تخيف المقاومة، ولن تثنيها عن تحقيق أهدافها."

وأشار إلى أن شعبنا ملتف حول خيار المواجهة والاشتباك، وقد أثبت ذلك بكل قوةٍ واقتدار في كل معاركه السابقة وخاصةً معركتي (سيف القدس) و (وحدة الساحات).

وتابع عزام "كلما أوغل العدو في دمائنا، وصعّد عدوانه ضد مقدساتنا، سيرى منا صور بطولة وفداء على خطى الشهداء ضياء حمارشة، خيري علقم، عدي التميمي، رعد خازم، ومئات النماذج الناصعة في تاريخ جهادنا المستمر".

وشدد على أن "صرخاتُ الحرائر من المرابطات، ومشهد تكبيل المئات من شيوخنا وشبابنا في الأقصى المبارك - التي رآها العالم كله- لن تُمحى من ذاكرة كل مجاهد حر، والرد على هذه الاعتداءات الوحشية حتمي -بمشيئة الله جهادنا مستمر، والنصر وعد إلهي محتوم".

واعتدت قوات الاحتلال فجر اليوم على المعتكفين في المسجد الأقصى، وأصابت واعتقلت المئات منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين