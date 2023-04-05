فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

كتائب القسام تبثُّ مشاهد تصدّي دفاعاتها لطائرات الاحتلال

دعوات للحشد والمشاركة في "الفجر العظيم" لإسناد المرابطين بالأقصى

فصائل المقاومة: ما جرى في الأقصى يستوجب هبَّة شاملة ضدّ الاحتلال

"الإسلامية المسيحية" تطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه "الأقصى"

هنية يصل بيروت في زيارة لعدَّة أيام

أكثر من 2200 معتقل منذ بداية العام أغلبهم من القدس المحتلة

إعلان موعد كأس آسيا 2023 في قطر

أسعار الذهب تقترب من قمّتها التاريخية

أمن السلطة يختطف شابًّا في نابلس ويستدعي آخرين

طالع الكشف.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الخميس

دعوات للحشد والمشاركة في "الفجر العظيم" لإسناد المرابطين بالأقصى

05 ابريل 2023 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
...

دعت حملة "الفجر العظيم" للمشاركة الحاشدة في صلاة فجر يوم الجمعة المقبل في باحات المسجد الأقصى ردّاً على اعتداءات الاحتلال على المعتكفين وقمعهم بالمصلّى القبلي، وتدنيس المستوطنين للمسجد ومحاولتهم ذبح القرابين في "عيد الفصح".

وأكدت الحملة في بيان اليوم الأربعاء، أهمية الحشد والمشاركة في صلاة الفجر العظيم، إسناداً للمرابطين في المسجد الأقصى، وردّاً على دعوات المستوطنين لاقتحامه وذبح القرابين.

وتواصلت دعوات النفير من قبل فلسطينيي الداخل المحتل وأهالي الضفة الغربية، لإسناد المعتكفين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك، والتصدّي لمخططات المستوطنين فيما يسمَّى "عيد الفصح العبري".

وخرجت الليلة الماضية مسيرات غاضبة في مدينة أم الفحم نصرة للأقصى، عقب اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين في المصلَّى القبلي وإخراجهم منه بالقوة.

وانطلقت دعوات للمشاركة في مسيرات جماهيرية في الضفة الغربية ومدن الداخل المحتل، لنصرة المسجد الأقصى، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرَّض لها منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وتوجَّهت عشرات الحافلات من مدن الداخل المحتل صوب المسجد الأقصى، لإسناد المعتكفين، بعد الاعتداء عليهم واعتقال عدد كبير منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #الفجر العظيم

متعلقات

الأكثر قراءة