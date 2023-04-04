نجل أنشيلوتي يقترب من قيادة هذا الفريق الأوروبي

أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن دافيدي أنشيلوتي، نجل مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، يقترب من مغادرة الفريق من أجل خوض تجربة تدريبية جديدة يكون فيها المدرب الرئيسي، بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا لوالده.



وأكد موقع "موندو ديبورتيفو" الإسباني، أن دافيدي تلقى عرضًا من إدارة بازل السويسري من أجل تدريب الفريق بدءا من الموسم المقبل، وهو العرض الذي قد يقبله الإيطالي بحكم تحمسه الكبير لبداية تجربة جديدة كمدرب رئيسي وصناعة اسم له في عالم التدريب.



ويعمل دافيدي مساعدا لوالده منذ سنوات طويلة، وتوج معه بألقاب عديدة أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا؛ إذ يعد الذراع الأيمن له، ورافقه في تجاربه التدريبية في بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي، ما أكسبه خبرة طويلة في عالم التدريب، حسب مختصين.



وتأتي رغبة دافيدي في العمل مدربًا رئيسيًا، في ظل الأخبار التي تتحدث عن احتمال رحيل والده عن ريال مدريد بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام الاتحاد البرازيلي بخدماته، على الرغم من نفي الإيطالي للأمر مؤخرا.



من جهة أخرى، يعد بازل من أكبر الفرق السويسرية وأهمها، وينافس في كل مرة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهذا ما قد يدفع بالمدرب الإيطالي إلى قبول المهمة، وكتابة تاريخ جديد معه، تمهيدا لخوض تجارب أخرى مع أندية كبيرة.



جدير بالذكر أن دافيدي كان قريبًا من تولي تدريب إيفرتون الإنجليزي مباشرة بعد إقالة مدربه فرانك لامبارد، لكن الأمور لم تسر في الطريق الصحيح، ما جعله يواصل مهامه مساعدا لوالده في النادي الملكي.

المصدر / فلسطين اونلاين